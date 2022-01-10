Не пройти, не проехать. Проблемный «Южный»

Не пройти, не проехать. Именно так жители «Южного» рассказывают о своем микрорайоне. Уже несколько лет они обрывают телефонные линии и обивают пороги различных инстанций с одной целью: добиться комфортных условий проживания. И если с дорожной безопасностью на въезде, уличным освещением и коммуникациями вопросы постепенно решаются, то главная – отсутствие твердого дорожного покрытия, — так и остается болью уже заселившихся жильцов. Наперебой, не скрывая эмоций, о своем положении жители «Южного» рассказывают председателю районного Совета депутатов Галине Кудиной. На встречу пригласили представителей структурных подразделений райисполкома и управления капитального строительства. Впрочем, в технической документации местные жители уже поднаторели. И готовы озвучить свое видение, как «Южный» все-таки сделать нужным.

У чиновников – свой ответ. По проекту дороги на всех пяти улицах «Южного» должны быть и выполнены в песчано-гравийном исполнении. Получая участки еще в 2012-м, их владельцы об этом знали.

Со временем заказчику объекта и исполнителям работ пришлось устранять проектные недочеты. Так как микрорайон находится в низине, здесь планируется построить систему водоотведения.

Работать на месте проектное бюро начнет уже на этой неделе. По итогам, на одной из пяти улиц появится твердое покрытие.

Поддерживать состояние дороги – проводить периодически подсыпку и грейдирование, — могло бы эксплуатирующее предприятие. Но принять на баланс объект сегодня нельзя по законодательным нормам: из 302-х домов сданы в эксплуатацию всего 94. И это – уже другая сторона вопроса. Только вот завершить строительные работы в «Южном» с такими дорогами очень сложно: сюда отказываются ездить даже грузоперевозчики. И пока в кабинетах ищут решение и пишут ответы, ссылаясь на закон, местным жителям остается копить деньги на вездеходы. С их помощью можно будет передвигаться по району в ближайшие месяцы.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ