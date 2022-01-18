По результатам проекта «Марафон олимпийского образования» 41 детский сад Мозыря стал лучшими среди учреждений всей страны

Спортивному досугу и физическому воспитанию – важное внимание. Детский сад №41 работает меньше года, но здесь уже успели реализовать, совместно с воспитанниками и их родителями, два необычных проекта. Как функционирует «Тропа здоровья», и в чем суть «Марафона олимпийского образования», отмеченного на республиканском уровне, смотрите в следующем сюжете.

Ставка на здоровье детей. Ясли-сад №41 работает в Мозыре меньше года, а коллектив и воспитанники уже заявили о себе на республиканском уровне. К традициям большого спорта дошкольников приобщают как в теории, так и на практике. По результатам проекта «Марафон олимпийского образования» мозыряне стали лучшими среди учреждений всей страны.

Здесь созданы условия для всестороннего и здорового, в прямом смысле слова, развития детей. Есть бассейн, физкультурный и тренажерный зал, игровая комната и площадки. Например, занятия на мини-тренажерах проходят как группами, так и в индивидуальном формате.

Еще один реализованный проект – «Тропа здоровья». Особое внимание уделено действительно важным вопросам. Речь идет о профилактике плоскостопия, формировании правильной осанки, навыков здорового образа жизни и чувства ответственности за свое здоровье.

Коллектив детского сада уверен, хороший результат можно достичь только вместе с родителями. Интерес взрослых «подогревают», в том числе, через творчество. Недавно провели конкурс «Дорожек здоровья». Яркие коврики для ног делали в каждой группе. Главное условие – использовать натуральные материалы и элементы разной фактуры и размера, чтобы при ходьбе осуществлялся массаж стоп. Сегодня по дорожкам малыши активно ходят и бегают. А их родителям вряд ли понадобится номер врача-ортопеда.

Максимальный акцент в детском саду – на здоровье. Программа пребывания у дошкольников насыщенная, но рассчитана, прежде всего на укрепление организма. Так что юные спортсмены не перенапрягаются и на различные занятия ходят с удовольствием.

Индекс здоровья воспитанников детского сада №41 – 98%! За высокой цифрой – и положительная динамика роста и веса, и отличное эмоционально-психологическое состояние, и низкий уровень заболеваемости. Конечно, в новом детском саду реализуют новейшие методики дошкольного воспитания. Но всем известно, высокое творческое и интеллектуальное развитие детей возможно только в одном случае: когда ребенок здоров!

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ