Ушел из жизни бывший главный режиссер Мозырского драмтеатра Михаил Колос. Уроженец Лельчицкого района, окончил Щукинское театральное училище. У него была перспектива остаться в России, но он вернулся на родину и собрал в Мозыре очень сильный состав актеров–любителей, воспитав талантливую труппу. К созданию знаковых спектаклей Михаил Ефимович приложил руку и душу, талант и организаторские способности. Именно под его руководством был поставлен спектакль «Раскіданае гняздо» по пьесе Янки Купалы. В 1967 году мозыряне показали его на сцене Кремлевского театра в Москве! Прощание с Михаилом Колосом пройдет в Мозырском драмтеатре 19 января с 11 до 13 часов.