Диалоговая площадка прошла в ОАО «Калинковичский завод бытовой химии»

Продолжается активное обсуждение проекта изменений и поправок в Конституцию. В этот раз тематическое мероприятие прошло в ОАО «Калинковичский завод бытовой химии».

Проект Конституции отражает веяния времени и требования современности. Именно такую мысль озвучил депутат Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь Евгений Адаменко на встрече с трудовым коллективом Калинковичского завода бытовой химии. Он также рассказал историю основного закона и каких статей коснутся изменения.

Актуальные темы также – защита персональных данных (это связано с распространением киберпреступлений), социальная ответственность граждан, их обязанность заботиться о собственном здоровье, сохранение исторической памяти и институт семьи. В целом, по словам председателя Калинковичского районного совета депутатов Наталья Мохоревой, новая Конституция базируется на трех столпах: социально ориентированная рыночная экономика, сильное государство и христианские ценности.

Точная дата, когда пройдет референдум по внесению поправок в Конституцию, еще не определена.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ