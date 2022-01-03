«Нулевой травматизм» «Мозырьгаз»

Вопросы улучшения условий и охраны труда постоянно находятся на особом контроле в нашей стране. Подтверждение тому – разработка и утверждение не только программ, касающейся оптимизации данной сферы, но и развитие такого направления, как программа «Нулевого травматизма». Данная программа внедряется в производственном управлении «Мозырьгаз».

Концепция «Нулевого травматизма» представляет собой инновационный взгляд на профилактику, который включает 3 направления:

— гигиена

-безопасность

— благополучие сотрудника на всех производственных этапах

Главная идея — организация системы по охране труда, который даст возможность не допустить несчастные случаи и профессиональные заболевания на производствах.

Цель – предотвратить любые несчастные случаи на производстве. Для этого в идею включены 7 «золотых» правил: Здоровье сотрудника, его благополучие в психологической сфере положительно влияют на такие показатели, как качество труда и его производительность, что в конечном итоге, отразится на эффективности деятельности предприятия в целом.