Мозыряне отпраздновали Новый год. Сколько человек приняли участие в массовых гуляниях, и были ли правонарушения?

На Новый год, то есть в ночь на 1 января 2022, погода не радовала. Абсолютно не зимние повышенная влажность и ливень. Тем не менее, на настроении многих мозырян это нисколько не отразилось. Сотни горожан вышли на улицы, чтобы вместе встретить праздник. По данным Мозырского РОВД, в массовых гуляниях приняло участие около 800 человек. Самой популярной была елка возле Дворца Культуры Мозырского НПЗ, на ней зафиксировано около 300 человек. Милиционеры отмечают, праздник прошел без происшествий, как говорится, мирно-чинно- благородно. В новогоднюю ночь за появлении в общественном месте в нетрезвом состоянии не был привлечен ни один человек.