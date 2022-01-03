Сразу два огненных происшествия произошли в Мозырском районе 2 января

2 января в 06-24 поступило сообщение о пожаре деревянного дома в агрогородке Осовец Мозырского района по ул. Советской. В результате пожара повреждена стена дома на площади 5 кв. метров. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Доминирует версия – неосторожное обращение с огнем.

Утром, уже в 9.10, 2 января на пульт центра оперативного управления поступило еще одно сообщение о пожаре, уже в агрогородке Барбаров. Загорелся кирпичный дом по ул. Ленинская. В результате пожара уничтожены кровля, потолочное перекрытие и имущество внутри дома. Пострадавших нет. Рассматриваемая версия причины пожара – неосторожное обращение с огнем.