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Рубрика: Новости

Душевный праздник по-настоящему объединил всех. Новогодний утренник в Мозырском психоневрологическом доме-интернате

3 января 2022, 18:11

В Мозырском психоневрологическом доме-интернате для престарелых и инвалидов суета сует. В местном клубе – новогодний утренник, причем взрослые ждали чудес не меньше, чем дети. Градус позитива тут реально зашкаливал, как и энергии. Много подарков и теплых слов, много искренности и доброты.
Татьяна  Анатольевна  Маркосян, директор Мозырского психоневрологическом дома-интерната для престарелых и инвалидов призналась, что и гостям, и праздникам здесь всегда раны. Как и посильной помощи. Заходите на огонек, наши двери и сердца открыты! А в конце мероприятия сладкий стол. Можно смело утверждать, этот день подопечные дома-интерната запомнят надолго: душевный праздник по-настоящему объединил всех.

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