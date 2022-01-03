Душевный праздник по-настоящему объединил всех. Новогодний утренник в Мозырском психоневрологическом доме-интернате

В Мозырском психоневрологическом доме-интернате для престарелых и инвалидов суета сует. В местном клубе – новогодний утренник, причем взрослые ждали чудес не меньше, чем дети. Градус позитива тут реально зашкаливал, как и энергии. Много подарков и теплых слов, много искренности и доброты.

Татьяна Анатольевна Маркосян, директор Мозырского психоневрологическом дома-интерната для престарелых и инвалидов призналась, что и гостям, и праздникам здесь всегда раны. Как и посильной помощи. Заходите на огонек, наши двери и сердца открыты! А в конце мероприятия сладкий стол. Можно смело утверждать, этот день подопечные дома-интерната запомнят надолго: душевный праздник по-настоящему объединил всех.