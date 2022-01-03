Софья Яковлевна Барановская умеет ставать задачи и цели. На свои 75 лет всем гостям она пообещала – дожить как минимум до ста. Сегодня, в третий январский день, она принимает многочисленные поздравления. Конечно же, в первую очередь от родных и близких. Дочери, сыновья, внуки и правнуки. Своей любимой мамочке и бабушке дарят только самые добрые слова.
Доброта и искренность. Дочки говорят, что у мамы за плечами только позитив от прошедших лет. Односельчане уважали, никто никогда не слышал плохого слова. Всю жизнь на земле. И с земли черпает энергию и силу.
Принимая поздравления, женщина не скрывает – она счастливый человек, ведь у нее есть спокойствие и забота близких людей.
К слову, всего в Мозырском районе проживает четыре человека, которые уже перешагнули вековой рубеж.
Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ
Жизненный путь длиною в 100 лет. Софья Яковлевна Барановская принимает поздравления
Софья Яковлевна Барановская умеет ставать задачи и цели. На свои 75 лет всем гостям она пообещала – дожить как минимум до ста. Сегодня, в третий январский день, она принимает многочисленные поздравления. Конечно же, в первую очередь от родных и близких. Дочери, сыновья, внуки и правнуки. Своей любимой мамочке и бабушке дарят только самые добрые слова.