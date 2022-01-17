«Конституция: в будущее вместе». Очередная диалоговая площадка прошла в Городском Дворце культуры

Проект изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь был официально опубликован на Национальном правовом портале 27 декабря. С тех пор активно ведется его обсуждение. В Городском Дворце культуры собрались представители жилищно-коммунального хозяйства и культуры. «Конституция: в будущее вместе» так обозначили тему встречи. В числе экспертов – представители областного исполнительного комитета, районной власти, образования.

Конституция – это основной закон, свод правил, по которым живет общество. Именно поэтому все изменения должны быть внесены осознанно и со всей ответственностью. Свое мнение по вопросам изменений высказал Сергей Троян, директор школы №15 им. Генерала Бородунова. Дискуссию вызвал вопрос языка. Стоит ли закреплять двуязычие, либо отдать приоритет белорусскому языку? Эксперты сошлись во мнении, что ценность языка определяется не только и не столько на законодательном уровне.

Живое обсуждение вызвали и поправки в Семейный Кодекс, и вопрос сохранения исторической правды и памяти о Великой Отечественной войне. Конституция закрепляет и социальную направленность государственной политики.

Конституция 1994 года претерпевала изменения только дважды. Эксперты считают, что настало время адаптировать свод правил под современные реалии. От того, насколько взвешено будет принято решение, зависит дальнейшая жизнь каждого гражданина страны.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов. ТКМ