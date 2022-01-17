Две купели организуют в Мозыре для желающих окунуться на Крещение. Рассказываем, где пройти праздничный ритуал можно под присмотром спасателей и медиков.

Вечером 18 и весь день 19 января в Мозыре окунуться можно будет на территории спасательной станции в парке. Здесь традиционно располагается главная городская купель, всегда дежурят медики и спасатели. Волонтеры Красного Креста ставят большую палатку, где перед окунанием в прорубь можно раздеться. А после – выпить горячего чаю. Другое популярное 19 января место – гребная база в Новиках. Здесь на Крещение сооружают мостики, вырубают купель. Внимательно следят за безопасностью купающихся. Для кого-то купание в проруби — это народная традиция с религиозным смыслом, для других – хороший повод закалиться. Медики напоминают, кратковременное погружение в ледяную воду – ритуал для здоровых и тщательно подготовленных людей. Не стоит рисковать беременным, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями лор-органов. С осторожностью следует окунаться детям младшего возраста: большое количество адреналина может навредить неокрепшей нервной системе.