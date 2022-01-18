18 января в 19.30 верующие пройдут Крестным ходом от собора через площадь Горького к городскому парку

18 января – Крещенский сочельник. Верующие готовятся к великому празднику – Крещению Господню, или Богоявлению. В церквях проводят литургии, после чего совершают чин великого освящения воды, после чего она считается целебной. В Свято-Михайловский кафедральный собор за святой водой можно прийти уже после 11-ти утра. Вечерняя служба пройдет в 7 часов. А в 19.30 верующие пройдут Крестным ходом от собора через площадь Горького к городскому парку. Там священнослужители освятят городскую купель. Тем самым, дав старт Крещенским купаниям.