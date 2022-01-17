В Калинковичском районе с сельхозтехники похитили аккумуляторы

В Калинковичский РОВД обратился главный инженер СПК «Дружба-Автюки» с заявлением о том, что ночью неизвестный с сельхозтехники на территории машинно-тракторного парка похитили 7 аккумуляторных батарей, общей стоимостью более 1600 рублей. Сотрудники милиции оперативно установили подозреваемого. Им оказался 29-летний житель агрогородка Сырод. На территории его домовладения оперативники нашли часть пропавшего имущества. Другая половина находилась у 28-летнего подельника, также местного жителя. К слову, в прошлом оба подозреваемых работали в пострадавшем сельхозпредприятии. Аккумуляторы планировали использовать в личных целях.