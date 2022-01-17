Прививки против COVID-19. Выездные бригады отправились в учреждения образования

Кампания по вакцинации против коронавирусной инфекции продолжается в 2022 году. В детской поликлинике уже прививают подростков в возрасте 12-17 лет. Выездные бригады отправились и в учреждения образования.

Детская кампания по иммунизации набирает обороты. Прививки от COVID-19 начали делать в мозырских учебных заведениях. Первой выездную бригаду приняла 16-я школа. Медики из поликлиники работают вместе со школьным врачом. Соблюдают все санитарные нормы. Обязательное условие – перед вакцинацией берут согласие родителей. Для подростков – инактивированная вакцина китайского производства. Второй укол, как и у взрослых, через 21 день. В очереди на укол, в числе первых, дочь медработника.

Арину поддерживают ее ровесники. Мотивация, чтобы привиться, у детей разная, глобальная цель одна: формирование коллективного иммунитета. Если первая волна пандемии опасности для детей не представляла, сегодня ситуация изменилась. При новых штаммах дети стали болеть чаще. В поликлиниках и торговых центрах Мозыря продолжают работать пункты вакцинации для взрослых. Количество привитых растет, но, по-прежнему, медики рекомендуют соблюдать меры профилактики – социальную дистанцию, масочный режим и гигиену рук.

Екатерина Юрченко, Виктор Цырулик, Вячеслав Приписнов. ТКМ