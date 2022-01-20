Калинковичские милиционеры поддерживают подопечных из подшефного учреждения – местного социального приюта

Защищать закон и порядок – ежедневная обязанность калинковичских милиционеров. Поддерживать тех, кому это очень нужно, — потребность души. Дружба Калинковичского РОВД и местного соцприюта длится уже много лет. В дни праздников и не только сотрудники райотдела подключают креативное мышление и проводят для ребят крутые мероприятия. В этом году детей пригласили на мастер-класс в пиццерию. Пицца – одно из самых любимых детских блюд. Мальчишки и девчонки, под руководством опытного пиццемейкера, смогли сами раскатать тончайшее тесто, собрать начинку на свой вкус и даже отправить пиццу в печь. И ведь это действительно вкусная еда для детей – та, что сделана своими руками! Дальше было много общения, смеха и сладкие подарки. Креативная составляющая – отличительная особенность Калинковичского РОВД. Каждый визит к своим подопечным они продумывают до мелочей, и стараются сделать его не похожим на предыдущие. Милиционеры говорят, даже мимолетная улыбка на лицах воспитанников приюта – это уже большая награда!