При Красном Кресте открылся пункт проката средств технической реабилитации

Инвалидные коляски, ходунки, костыли, корсеты. Для кого-то это просто название средств технической реабилитации, а для кого-то жизненная необходимость. У Татьяны Александровны болеет внук. Молодая бабушка не понаслышке знает, каково это, не достать то, в чем жизненно нуждается твой маленький любимый человечек.

Она стала первым посетителем пункта проката технических средств социальной реабилитации, который открыли при Мозырской районной организации Белорусского общества Красного Креста. Это уже второй такой пункт в регионе. Первый начал работу осенью 2020 года в Гомеле. Председатель Мозырской районной организации Елена Мариненко уверена, услуги пункта будут востребованы.

В первый день работы пункта организовали небольшую торжественную презентацию. Пригласили руководство управления по труду, занятости и социальной защите, директора территориального центра социального обслуживания населения. Михаил Николаевич Пашинский, начальник управления, уверен, открывшийся пункт проката – отличное дополнение к имеющимся государственным социальным гарантиям.

В пункте напрокат можно получить инвалидные коляски, костыли, трости, ходунки, различные корсеты и другие средства. Услуга оказывается безвозмездно. Средства выдаются на срок не более двух месяцев. При необходимости можно продлить срок пользования. И еще, если у вас есть средства реабилитации, которыми вы не пользуетесь, то вы можете пожертвовать их в пункт проката Красного Креста. И это будет ваша лепта в доброе дело.

Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ