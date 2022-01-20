«Чудеса случаются!» Танцоры центра современного искусства «Алексис» на большой зимний концерт пригласили родителей и поклонников творчества коллектива

Каждый концерт центра современного искусства «Алексис» — это всегда ярко, зрелищно и эмоционально. Как говорит подрастающее поколение, «выкладываются на максималках». В канун Старого Нового года танцоры от мала до велика зажгли на сцене Городского Дворца культуры. На творческие «Колядки» пригласили родителей, друзей и всех поклонников известного мозырского коллектива. Главные эмоции вечера, конечно, подарили танцы – зажигательные, энергичные, чувственные и даже смешные. Бурные аплодисменты зрители адресовали и солистам студии «Неостар», которые уже много лет – тоже в большой семье «Алексис». В этот зимний вечер на сцену выходили юные дарования, движения которых еще не до конца отточены. Но позитивное настроение малыши буквально передают со сцены в зал: для покорения будущих танцевальных вершин у каждого из них хватит и таланта, и творческого задора. Свое мастерство показали и те, кто уже не нуждается в представлении – воспитанники старших групп. Впереди у коллектива – длинный творческий год и много выступлений на площадках концертных и конкурсных. И пусть они будут такими же яркими и красивыми, как заключительный флешмоб в исполнении всех танцоров и вокалистов «Алексис».