На контроле – обеспеченность местами в общежитиях граждан, в том числе молодых специалистов

Комитет государственного контроля Гомельской области

24 января 2022 г. проведет «горячую телефонную линию» с населением области по вопросу обеспеченности местами в общежитиях граждан, в том числе молодых специалистов.

Во время «горячей телефонной линии» студенты высших и средних специальных учебных заведений, молодые специалисты и иные граждане с 11.00 до 13.00 по телефону 8 (0232) 23-83-86 могут сообщить специалистам Комитета о фактах непредоставления мест в общежитиях, а также о других проблемных вопросах в этой сфере. Поступившая в ходе проведения «горячей телефонной линии» информация будет тщательно изучена специалистами, при необходимости, Комитетом госконтроля будут приняты соответствующие меры реагирования.