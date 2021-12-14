Зима порадовала мозырян снегом, затем ушла, но обещала вернуться. А в Беларуси появились первые в сезоне случаи травмирования детей при катании на тюбинге

В Логойском районе 11-летний мальчик получил травму головы, катаясь на тюбинге. Мальчик пошел кататься с другом после школы. При спуске с высокой горки тюбинг выскочил, школьник не удержался, ударился головой о бетонную тротуарную дорожку, и на некоторое время потерял сознание. Сейчас ребенок находится в больнице. Специалисты напоминают, зимний сезон может принести не только хорошие эмоции, но и трагические случаи и случаи с тяжелым для здоровья исходом. Никогда не отпускайте кататься на санках или тюбингах маленьких детей одних! Катайтесь только сидя и используя защитную экипировку. Чтобы не докатиться до больницы, специалисты советуют выбирать безопасные склоны, где есть ограждение. Помните, при спуске с горы тюбинг развивает скорость до 100 километров в час. И если санками или «ледянкой» еще можно как-то управлять, но надувной резиновой конструкцией – нет. Будьте осторожны и берегите своих детей!