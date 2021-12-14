Первые жертвы первого хрупкого льда. На Припяти в Наровле 11 декабря утонул рыбак

На Припяти в Наровле утонул рыбак. 11 декабря около 10 утра в службу спасения позвонили и сообщили об оставленных вещах около затона Припяти в Наровле. На льду спасатели обнаружили провал, а в 11:48 – тело мужчины в воде. Причиной трагического события стал тонкий лед. Толщина льда составляла всего 2-3 сантиметра. В этот же день в Гомеле в МЧС поступил сигнал о том, что на гребном канале тонет мужчина. Когда спасатели прибыли на место, то в воде увидели уже двоих мужчин – один пытался помочь другому и тоже провалился под лед. Рыбаков спасли.