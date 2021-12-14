МНС напоминает об уплате сбора за ремесленную деятельность до 28 декабря

Физическим лицам, планирующим продолжить осуществление ремесленной деятельности в 2022 году, необходимо в срок не позднее 28 декабря 2021 года уплатить за 2022 год сбор за осуществление ремесленной деятельности в сумме 58 белорусских рублей (две базовых величины), сообщает Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь. Произвести оплату можно как в безналичном порядке (в том числе через платежную систему ЕРИП), так и через кассу банка или оператора почтовой связи. Тем физическим лицам-ремесленникам, которые не планируют продолжать ремесленную деятельность в 2022 году, при прекращении ремесленной деятельности необходимо представить в налоговый орган письменное уведомление о прекращении деятельности или уведомление через личный кабинет плательщика по установленной форме. Физическое лицо признается прекратившим ремесленную деятельность с даты получения налоговым органом уведомления о прекращении ремесленной деятельности. Если до окончания текущего года уведомление о прекращении ремесленной деятельности от таких физических лиц не поступит в налоговый орган, то они будут признаваться в 2022 году ремесленниками и им в установленном порядке будет исчислен сбор в размере 58 белорусских рублей. Более подробно с информацией о порядке исчисления и уплаты сбора за осуществление ремесленной деятельности можно ознакомиться на сайте министерства.