Более 4,5 тысяч маленьких мозырян станут участниками республиканской акции «Наши дети», которая стартовала в Беларуси сегодня

В Беларуси с 14 декабря стартовала благотворительная акция «Наши дети». Впервые она прошла в 1995 году. И уже на протяжении четверти века ежегодно взрослые делают чудо для детей. С каждым годом к участию в проекте присоединяется все больше предприятий и организаций. На Мозырщине в этом году в центре событий акции «Наши дети» окажутся более 4,5 тысяч детей. Мероприятия пройдут в центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, социально-педагогическом приюте, детском доме и центре «Радуга». Сразу два праздника организуют в кинотеатре «Мир» для детей-инвалидов. Без подарков и утренника не останутся дети, которые находятся на лечении в больнице. 21 декабря в Городском дворце культуры пройдет районная елка. Юные мозыряне — стипендиаты, победители республиканских, международных олимпиад, активные общественники, спортсмены, достигшие высоких результатов, — отправятся на республиканский новогодний бал и посетят областные мероприятия. Ежегодно во время акции «Наши дети» руководители органов госуправления, местных властей, представители общественных организаций посещают детские интернаты и дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, семьи, которые воспитывают детей-инвалидов, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, больницы. Они поздравляют детей с Новым годом, Рождеством и вручают подарки, оказывают помощь в решении существующих проблем.