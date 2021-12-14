Инспекция МНС по Мозырскому району в преддверии новогодних праздников проводит ежегодную акцию «Дед Мороз, не забудь уплатить налоги!»

В преддверии новогодних праздников налоговики проводят ежегодную акцию «Дед Мороз, не забудь уплатить налоги!». Согласно действующего законодательства, физлица могут осуществлять определенные виды деятельности без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Но при этом должны уплатить единый налог. Так, ставка единого налога для Дедушки Мороза в Мозыре составляет 89 рублей, в Мозырском районе – 63 рубля. Инспекция Министерства по налогам и сборам по Мозырскому району напоминает гражданам, желающим оказывать услуги по поздравлению с Рождеством и Новым годом, о необходимости подать уведомление в любую налоговую инспекцию и оплатить ставку единого налога до начала осуществления деятельности.