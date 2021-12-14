МЧС запустило традиционную республиканскую акцию «Безопасный Новый год!», которая в этом году продлится с 14 по 31 декабря

Первый этап республиканской акции от МЧС «Безопасный Новый год» пройдет с 14 по 17 декабря, адресаты – лица преклонного возраста. Спасатели направятся в дома ветеранов и центры социального обслуживания населения, в санатории, оздоровительные центры, профилактории, дома отдыха и пансионаты, где в формате программы «Безопасный Новый год» выступят артисты и творческие коллективы, театры-экспромта, пройдут конкурсы и викторины, беспроигрышные лотереи, показы фильмов по ОБЖ и многое другое. С 20 по 24 декабря – во время второго этапа акции – работники МЧС подарят праздник в школах, интернатах, семьях, где дети находятся в социально опасном положении, в детских домах и в домах семейного типа. В гости к детворе смогут приехать Дед Мороз, Снегурочка и герои мультфильма МЧС «Волшебная книга», которые расскажут правила безопасности в период зимних каникул: как вести себя на льду, как пользоваться пиротехникой, хлопушками и бенгальскими огнями. Вся информация будет подаваться в игровой форме, конечно, с подарками. Заключительный этап акции продлится с 27 по 31 декабря. В местах продажи пиротехники появятся пожарный Дед Мороз, Снегурочка, сказочные персонажи, которые проведут с покупателями беседы, раздадут инструкции по безопасному использованию пиротехники. Основные мероприятия акции развернутся в местах массового пребывания людей – это открытые площадки, крупные торговые центры, рынки, детские развлекательные центры. Спасатели вместе со своими верными сказочными помощниками поздравят всех с наступающими праздниками, напомнят правила безопасности, проведут тематические викторины, конкурсы и лотереи, раздадут наглядно-изобразительную продукцию, разыграют призы, а также подарят «творческие» подарки от артистов и коллективов.