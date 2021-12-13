Живое дерево к волшебному празднику. Елочные базары в Мозыре начнут работать с 23 декабря

Первые елочные базары откроются в Мозыре 23 декабря. Ровно за неделю до Нового года у рынков «Привоз» и «Славянский» начнут продавать живые деревья от Мозырского опытного лесхоза. Также ели, сосны, новогодние букеты и деревья в кадках можно будет приобрести на территории самого лесхоза по адресу: ул. Интернациональная, 168. Базары открыты ежедневно с 10 до 18 часов. Стоимость елки зависит от ее размера. Например, дерево высотой до 1 метра продадут за 7 рублей 50 копеек. От метра до двух – за 9,90. Цена новогоднего букета – 3 рубля 60 копеек. Новогоднее дерево в горшке обойдется в 27 рублей. В Мозырском опытном лесхозе рассказывают, при покупке живого дерева, обязательно забирайте документ, подтверждающий покупку. Его важно иметь при себе в случае, если перевозите дерево из одного населенного пункта в другой. Напомним, самовольная вырубка новогодних деревьев – дело дорогостоящее, в прямом смысле. Штраф может достигнуть 30-ти базовых величин.