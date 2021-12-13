«Горячая линия» Комитета госконтроля. Граждане могут сообщить о фактах нарушения нанимателями сроков выплаты заработной платы

В рамках контроля за выполнением поручения Главы государства по контролю за своевременной выплатой заработной платы, Комитет государственного контроля Гомельской области проведет горячую линию

16 декабря 2021 г. КГК Гомельской области проведет «горячую телефонную линию» с населением области. Граждане с 11.00 до 13.00 по телефону 8 (0232) 23-83-87 могут сообщить о фактах нарушения нанимателями сроков выплаты заработной платы. Поступившая в ходе проведения «горячей телефонной линии» информация будет тщательно изучена специалистами, при необходимости, Комитетом госконтроля будут приняты соответствующие меры реагирования».