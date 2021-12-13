Под Мозырем дачный вор пытался угнать мотоблок на глазах у хозяина

9 декабря около 18 часов в оперативно-дежурную службу Мозырского РОВД поступило сообщение от мозырянина, что неизвестный пытался похитить мотоблок. Следственно-оперативной группе мужчина рассказал, что вместе с женой решил заехать на свою дачу в деревне Прудок Мозырского района. Во дворе домовладения увидели неизвестного, который пытался выкатить мотоблок, предварительно отсоединив его от прицепа. От такой наглости хозяин опешил, но ненадолго. После окрика, злоумышленник попытался убежать, но не тут-то было. Дачник практически сразу его задержал. Грабителем оказался нигде не работающий, ранее неоднократно судимый за кражи и злостное хулиганство 29-летний местный житель. За попытку грабежа возбуждено уголовное дело. Мужчина помещён в ИВС. Задержанный проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений.