Около 90 тысяч рублей выделят из бюджета Гомельской области на проведение новогодней благотворительной акции «Наши дети»

С 14 декабря по 14 января в республике традиционно проводится новогодняя благотворительная акция «Наши дети». Из областного бюджета в этом году будет выделено порядка Br90 тыс на приобретение новогодних подарков для детей, доставку ребят на торжества и другие цели. На новогодний благотворительный праздник в столичный Дворец Республики отправится делегация из 100 школьников региона. На республиканском балу во Дворце Независимости Гомельскую область представят 26 человек студентов, которые добились особых успехов в учебе, творчестве и спорте. 29 декабря впервые в Гомельской области пройдет республиканская акция «Рождественская елка — наши дети» для ребят из регионов, пострадавших от последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. 23 декабря талантливую молодежь из всех районов региона соберет областной бал. На торжестве вручат ежегодные премии облисполкома. На главную елку региона 27 декабря в Гомельский государственный цирк пригласят 1,5 тыс. ребят из всех районов. А 5 января во Дворец Независимости приедут 50 юных жителей региона на праздник для детей из многодетных, приемных семей, социально уязвимых категорий.