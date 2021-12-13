Гомельский обком отраслевого профсоюза направит безвозмездную помощь — 16 тысяч рублей детским лечебным учреждениям. Среди них – Мозырская городская детская больница

В преддверии новогодних и рождественских праздников Белорусский профсоюз работников здравоохранения присоединяется к республиканской благотворительной акции «Профсоюзы – детям». Подарочные сертификаты на общую сумму 16 тысяч рублей получат шесть детских лечебных учреждений. В том числе, Мозырская городская детская больница. Безвозмездную спонсорскую помощь планируют направить на укрепление материально-технической базы учреждений: на закупку средств гигиены, мебели, бытовой техники, спортивного и игрового инвентаря. Кроме того, материальную помощь к Новому году от областного профсоюза работников здравоохранения получат более 300 родителей — членов отраслевого профсоюза, которые воспитывают детей-инвалидов до 18 лет. На эти цели запланировано около 10 тысяч рублей.