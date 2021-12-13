COVID, маска… Новый 2022 год! Второй творческий конкурс на самый оригинальный защитный аксессуар объявил «Медицинский вестник»

Впереди – Рождество и Новый год! И вновь в условиях мировой пандемии… Но это не повод хандрить и отказываться от любимых праздников. Наоборот, время готовить оригинальные новогодние маски-аксессуары! Забавные, позитивные, яркие, жизнеутверждающие. Очень хочется снова увидеть их и показать всем. Именно так анонсировали второй творческий конкурс «COVID, маска… Новый 2022 год!» его организаторы – информационный портал медработников «Медицинский вестник». Условия участия простые: в любой декоративно-прикладной технике (роспись, аппликация, вышивка, декорирование бусинами, др.) надо оформить защитную маску, сфотографироваться в ней и прислать на электронный адрес [email protected] до 17 декабря включительно. Спешите, времени осталось не так много. Результаты конкурса будут опубликованы 23 декабря в газете «Медицинский вестник» и на сайте Medvestnik.by. Возраст участников не ограничен. Малышам могут помогать родители, школьникам – наставники. Допускаются также семейные, коллективные работы – можно присылать групповые фото. В теме письма следует поставить пометку «Конкурс масок». А в самом письме указать ФИО, возраст автора, город проживания и контактный телефон. Победителей ждут крутые и полезные подарки.