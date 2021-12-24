Выездное заседание постоянной комиссии по развитию социальной сферы Гомельского областного Совета депутатов прошло в Мозыре. Участники посетили ряд объектов социальной сферы и обсудили молодежную политику и работу Молодежного совета области.

Молодежная политика – тема актуальная, ведь каждый пятый житель Беларуси – младше 30-ти лет. Да и сам Мозырской район – молодой. За последние пять лет средний возраст изменился с 38 лет до 31 года, а плотность населения является самой высокой на Гомельщине.

В программе посещения – мемориальный комплекс Курган Славы, где участники семинара возложили цветы к вечному огню. Ознакомились с работой физкультурно-оздоровительного центра «Полесье-Арена», который сегодня является главной площадкой для проведения крупнейших спортивных мероприятий. Есть здесь и возможности для спортивного развития и досуга мозырян. Особое внимание депутатского корпуса – подрастающему поколению. В детском саду №41, устроенном по последнему слову образовательной моды, обоюдно дарили подарки.

Подводя итоги выездного семинара, конечно, говорили о будущем. Желания молодых людей всей Гомельской области, да и страны, во многом схожи. Состояться в профессии, иметь достойный заработок, создавать семьи, воспитывать детей в комфортных условиях. На Мозырщине условия для этого точно есть.