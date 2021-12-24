Символ добра. Акция «Наши дети» прошла в Мозырском социально-педагогическом центре

В канун Нового года Мозырский социально-педагогический центр посетили многочисленные гости – представители предприятий и организации района. Они познакомились с ребятами и, конечно, привезли подарки. Встреча прошла в формате новогоднего праздника.

Новый год – самый семейный праздник в году. 15 ребят, которые сегодня находятся в Мозырском социально-педагогическом центре, к сожалению, встретят его в казенных стенах. И тем важнее создать им по-настоящему праздничное настроение. В конце декабря приют традиционно посещают представители нескольких десятков организаций и предприятий. На этот раз гостей встречали торжественно. Сотрудники центра вместе со своими подопечными подготовили целое представление с добрыми и злыми героями и, конечно, с главными новогодними персонажами – Дедом Морозом и Снегурочкой.

Гости тоже смогли примерить на себя роль Деда Мороза. Ежегодно они исполняют желания, которые ребята, находящиеся в центре, пишут в письмах главному волшебнику. На этот раз возле елки тоже было немало ярких коробок, скрывающих сюрпризы. Но, безусловно, общее желание и детей и взрослых – чтобы каждый ребенок встречал праздник в кругу любящей его семьи.

Акция «Наши дети» стала символом добра. Участие в ней принимают люди, которые искренне считают, что дарить подарки гораздо приятнее, чем их получать. До Нового года остается всего неделя. За это время социально-педагогический центр посетит еще немало гостей, чтобы окружить ребят вниманием и подарить новогоднее настроение.