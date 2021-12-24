Новый год в Центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации

Актовый зал Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации превратился в арену цирка, где с новой новогодней программой блистала «Вяселка». Это местный, уникальный коллектив с уникальными артистами. Терпеливые и настойчивые взрослые и особенные и упорные дети вместе творят настоящие чудеса. Очаровательная снежинка-акробатка, силач Алексей, барабанщики, певцы, танцоры, черлидинг. Пусть репетиции шли дольше, пусть было сложно, но благодаря любви и терпению тех, кто по жизни идет с ними за руку, кто непринужденно ведет их в танце или показывает движения в номерах, всему научились и все получилось. Юные артисты «Вяселки» любят быть в центре внимания, и, конечно же, как и настоящие артисты любят аплодисменты. Зрители на них совершенно не скупились. Таким овациям позавидовали бы и самые заслуженные.

Какой же Новый год без подарков. В роли снегурочки – начальник отдела образования Лариса Попкова. Сенсорный столик с подсветкой для развития моторики и внимания – подарок как нельзя кстати.

От профсоюза работников образования – сертификат и много добрых слов. А от друзей ровесников из седьмой школы – небольшой концерт. Новогодний вечер завершился дискотекой.