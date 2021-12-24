Заседание исполнительного комитета

Первый вопрос, который обсуждался на заседании Мозырского райисполкома, – это реализация комплекса мероприятий Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2021-2025. В этом году были замены тепловые сети в запланированном объеме, постоянно ведется работа по сокращению энергопотребления, произведена модернизация котельных в некоторых населенных пунктах. Что касается выполнения подпрограммы «Чистая вода», то качественным питьевым водоснабжением обеспечены более 98 процентов жителей Мозырщины. В январе 2022 года запланировано введение в эксплуатацию станции обезжелезивания в деревне Костюковичи. Годовое задание по капремонтам жилых домов выполнено на 100 процентов. Не остается без внимания и тема обеспечения безопасной эксплуатации лифтового оборудования. Приоритетные направления в реализации госпрограммы «Комфортное жилье и благоприятная среда» – это оказание качественных услуг ЖКХ, снижение затрат, выполнение дальнейших работ по замене инженерных сетей, капремонты и выполнение плана по сбору временных материальных ресурсов.

Второй вопрос, который рассматривался на заседании, это эффективность мер, направленных по противодействию незаконному обороту наркотиков, профилактику их потребления. Эта проблема весьма актуальна для Мозырщины. Последняя тенденция – рост наркозависимых, прежде всего, среди детей и подростков. В первую очередь, в связи с увеличением количества пользователей Интернета, в котором функционируют магазины по продаже наркотиков и психотропов. За 11 месяцев сотрудники наркоконтроля по своей линии выявили 80 преступлений, из них 40 – по фактам сбыта. 13 преступлений совершены в составе организованных групп. Из количества изъятого наркотика преобладают альфа ПВП и особо опасный психотроп –мефедрон. К слову, самой юной наркопотребительнице всего 13. В районе реализуется комплексный план мероприятий, направленный на принятие эффективных мер по противодействию незаконного оборота наркотиков, профилактике их потребления. И здесь приоритет в том, чтобы не столько выявить преступления, а, в первую очередь, их предупредить. Встречи в школах, трудовых коллективах, рассказывать, показывать, чем это чревато, в том числе и через средства массовой информации.