Выбираем лучшие белорусские товары! Акцентируемся на мозырских

Конкурс «Лучшие товары Республики Беларусь» проводится среди организаций, изготавливающих продовольственные товары, промышленные товары для населения и изделия народных промыслов, продукцию производственно-технического назначения, а также компаний, предоставляющих услуги населению. При подведении окончательных итогов конкурса комиссия будет учитывать отзывы потребителей. Мозыряне могут проголосовать за свою, местную продукцию. Так, в категории «Продовольственные товары» среди остальных представлен Десерт творожный пастеризованный «НА УРА!», производства Мозырских молочных продуктов. В категории «Промышленные товары для населения и изделия народных промыслов» в конкурсе участвует «Соль гранулированная Открытого акционерного общества «Мозырьсоль». В категории «Продукция производственно-технического назначения» представлено Топливо дизельное ДТ-З-К5 и бензин неэтилированный АИ-98-К5-Евро «Мозырского нефтеперерабатывающего завода», Вилка опресованная производства «Беларускабель». Каждый потребитель может принять участие в голосовании только один раз (повторное голосование учитываться не будет). Участие в голосовании можно принять до 20 декабря. Для этого нужно перейти по ссылке, которую вы видите на экране (https://quality.gskp.by/), выбрать нужную номинацию и отметить, нравится или не нравится товар. Можно также направить свои отзывы в секретариат комиссии конкурса до 20 декабря включительно на электронный адрес [email protected] Конкурс «Лучшие товары Республики Беларусь» содействует выявлению качественных, безопасных и конкурентоспособных товаров и услуг, в том числе новых видов, а также их продвижению на внутренний и внешний рынки. Он объявляется ежегодно с 2002 года по инициативе Госстандарта, областных исполнительных комитетов и Мингорисполкома.