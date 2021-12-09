ГАИ Гомельской области усилит контроль за соблюдением правил дорожного движения водителями маршруток

Областная Госавтоинспекция совместно с представителями филиала Транспортной инспекции по Гомельской области и предприятием

«Белтехосмотр» проведет профилактические мероприятия до 16 декабря. Они будут направлены на пресечение нарушений правил дорожного движения и предупреждение ДТП с участием транспортных средств, задействованных в перевозке пассажиров в регулярном и нерегулярном сообщении. Особое внимание будет уделяться физическому состоянию водителей маршруток, посадке и высадке пассажиров, соблюдению скоростных режимов и правил обгона, наличию всех необходимых документов, а также соблюдению нормативов труда и отдыха. Как уточнили в Управлении ГАИ, несмотря на принимаемые меры, обстановка с обеспечением безопасности дорожного движения при перевозке пассажиров в регулярном и нерегулярном сообщении на городских и междугородних маршрутах остается сложной. Были факты недисциплинированности водителей, нарушений ПДД, в том числе управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В этом году в регионе выявлено 4 факта, когда за рулем автобусов, двигавшихся по установленному маршруту, находились нетрезвые водители