Как мозыряне могут присоединиться к благотворительной акции «Чудеса на Рождество»

Адресаты благотворительной акции «Чудеса на Рождество» –

воспитанники детских домов, школ-интернатов, приютов, дети с ограниченными возможностями, дети из приемных семей.

До 9 января в стране пройдет около 500 мероприятий. А символом акции традиционно станут красные рукавички. Они отражают стремление детей и молодежи окружить заботой и вниманием как можно больше людей. Особенно, в дни новогодних и рождественских праздников. В Мозыре проведение акции курирует районный комитет БРСМ. «Первички» этой организации уже начали сбор канцтоваров, игрушек и подарочных наборов. Их потом передадут воспитанникам центра коррекционно-развивающего обучения и соцприюта.

Создать свои «Чудеса на Рождество» может каждый житель нашего города. Пункт сбора подарков для детей находится по адресу: ул. Интернациональная, 59, второй этаж. Работает он по будням с 8.30 до 17.30.