В рейде со смотровой комиссией Прудковского сельисполкома побывала съемочная группа «Телеканала «Мозырь»

Смотровые комиссии продолжают активную работу, которую в этот раз совместили с проведением республиканской акции по предупреждению гибели людей от пожаров в жилом фонде под названием «Извещатель в каждый дом». В рейде со смотровой комиссией Прудковского сельисполкома побывала съемочная группа «Телеканала».

58-летняя жительница деревни Прудок живет, можно сказать, по-спартански: ни света, ни газа, вода из колодца. Печное отопление поддерживает небольшое тепло в доме. Тем не менее, о безопасности женщина заботится. Здесь есть пожарный извещатель, кстати, исправный. Работник МЧС перевесил его в центр комнаты. Задача смотровых комиссий, в составе которых сотрудники сельисполкома, соцслужб, образования, обслуживающих организаций, спасатели, милиционеры –посмотреть, насколько безопасны условия для жизни. Посещают адреса лиц злоупотребляющих, одиноко проживающих пенсионеров и инвалидов, многодетные семьи. В Прудковском сельсовете комиссии работают дважды в месяц.

82-летняя Надежда Леоновна проживает одна. В быту ей помогает соцработник. На территории Прудковского сельсовета немало адресатов, которые нуждаются в социальной поддержке.

В этом доме проживает большая и дружная семья Шоба. Посещение таких позитивных адресатов для членов смотровой комиссии – это, можно сказать, приятная миссия. Здесь созданы все условия, чтобы в любви, гармонии и безопасности воспитывать трех мальчишек. В воспитании родителям помогают бабушки.

Нынешний рейд смотровой комиссии был совмещен с республиканской акцией «Извещатель в каждый дом». Цель мероприятия – предупредить пожары в жилом фонде и гибель людей в огненных трагедиях.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ