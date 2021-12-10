«Величайший ювелир всех времён и народов». Израиль Рухомовский. Фотоэкспозиция в выставочном зале

Мало кто из мозырян знает, что один из самых известнейших и талантливейших ювелиров за всю историю Израиль Рухомовский родом из нашего города. Но благодаря фотоэкспозиции, которая открылась в выставочном зале на постоянной основе, теперь с уникальными фотоэкспонатами могут ознакомиться все желающие. Имя Израиля Рухомовского связано с одной из главных афер 20 века. Его работа под видом тиары скифского царя была продана Лувру за баснословные деньги. Причем, никто из экспертов даже не усомнился в подлинности артефакта. Сам ювелир тоже не знал, для чего изготавливает тиару, он просто выполнил работу по эскизам заказчика и получил меньше десяти процентов от суммы. Среди экспонатов выставки карикатуры из французской газеты «Фигаро» на эту тему. Ювелир не гордился тиарой, его гордость – это саркофаг с анатомическим скелетом из 167 подвижных костей. Над ним он трудился 9 лет. Мозырь, Киев, Одесса, Париж. Кстати, одесситы очень гордятся Израилем Рухомовским. Именно украинский моряк, который вышел на пенсию и занялся изучением творчества ювелира, а после и написал на эту тему книгу, помог мозырянам с организацией этой экспозиции. Груз весом более 14 килограммов был доставлен в Мозырь дипломатической почтой.

На открытие выставки «Израиль Рухомовский – талантливый гравер, ювелир» пришли многочисленные гости, в числе которых и историки, которые занимаются изучением мозырского этапа жизни мастера с золотыми руками. На одном квадратном миллиметре без увеличительных стекол он мог нанести 9 букв.

В Одессе на фасаде дома, где располагалась мастерская Израиля Рухомовского, есть мемориальная табличка, где написано «В этом доме ювелир и гравер создал всемирно известную «Золотую тиару скифского царя Сайтоферна». Дело осталось за Мозырем. Возможно, фотовыставка – это только начало увековечивания памяти Израиля Рухомовского.