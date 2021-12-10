Рождественская ярмарка ремесленников пройдет в Мозыре с 24 по 26 декабря

Рождественская ярмарка — давняя традиция ремесленников Мозыря. В этом году она пройдет на площадках торгового центра «Бобровский». С 24 по 26 декабря рукодельницы, кондитеры и другие мастера хэнд-мэйда представят свои тематические изделия. Главным героем ярмарочных павильонов, конечно, станет символ наступающего года — тигр. Для родных, друзей, коллег можно будет выбрать мыло ручной работы и имбирные пряники, мягкие игрушки и бижутерию, изделия из кожи и дерева. Рождественская ярмарка — лучшее место для выбора самых душевных подарков.