Новая 11-этажка появится на перекрестке бульвара Юности и улицы Гагарина

О проекте застройки юго-западной части микрорайона №4 рассказали в УКС Мозырского района. Данным проектом предусмотрено строительство 11-этажного, 2-секционного, 88-квартирного жилого дома. К его возведению приступили в начале декабря. Срок окончания строительства – август 2022 года.

Стоимость 1м² квартиры в этом доме для тех, кто строится с господдержкой по Указу №240, составляет 1025,89 рублей. По такой же цене рассчитывается стоимость для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Для любой другой категории граждан 1м² обойдется в 1046,42 рублей.