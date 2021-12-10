Мы за вакцинацию! На вызов, брошенный пандемией, нефтепереработчики ответили одними из первых в регионе

Для Артура Лукьяненко – молодого газоспасателя, сына, мужа, общественного активиста, — вопрос «вакцинироваться ли от COVID-19» не стоял. Как представитель прогрессивного поколения, он, конечно, изучил актуальный вопрос «от и до». И сделал, уверен Артур, правильный выбор.

На вызов, брошенный пандемией, нефтепереработчики ответили одними из первых в регионе. Еще в прошлом году профилактические меры на предприятии не стали откладывать в долгий ящик, и ввели санитарную охрану территории от заноса и распространения инфекционных болезней. Смещали рабочие графики, следили за безопасностью, социальной дистанцией, дезинфекцией. Первый мобильный пункт вакцинации в районе также появился на базе здравпункта Мозырского НПЗ.

Прививочную кампанию поддерживают во всех структурных подразделениях завода. Коллектив ведомственного Дворца культуры – люди, которые работают с подрастающим поколением, и занимаются организацией и проведением культурно-массовых мероприятий, — единодушно «За вакцинацию!». Двумя руками за прививку и ветераны завода. Очередную волну коронавируса они встречают подготовленными: с вакциной и особым, осознанным, взглядом на жизнь. За своим образом жизни и здоровьем следят, конечно, медики. Персонал санатория «Сосны» сегодня помогает с реабилитацией переболевшим COVID-19. На массаж, ванны и другие процедуры приходят те, кто еще вчера боролся с тяжелой болезнью. Делятся своими историями. Каждая из которых, еще одно подтверждение – важно защитить себя от тяжелых последствий! Специалисты уже не раз заявляли: вакцины работают. Они не могут на 100% защитить от заражения коронавирусом, но способны спасти пациента от тяжелых последствий. То есть уберечь себя и своих близких от страшного слова «реанимация» можно и нужно!