11 декабря пройдет прямая телефонная линия с заместителем председателя Гомельского облисполкома Андреем Конюшко

Прямая телефонная линия с заместителем председателя Гомельского облисполкома Андреем Конюшко состоится в субботу 11 декабря. Звонить можно с 9.00 до 12.00 по телефону в Гомеле 8 (0232) 33-12-37. Андреем Конюшко курирует широкий спектр вопросов: экономики,

банковской деятельности, налоговой и финансовой политики, топливно-энергетического комплекса, энергосбережения, статистического анализа, ценообразования, развития промышленности, в том числе нефтехимической и местной, потребительских товаров, инвестиционной деятельности, науки, инновационной деятельности, контроля за выполнением социальных стандартов, эффективного использования государственного имущества, страховой деятельности, развития торговли и общественного питания, придорожного сервиса, услуг населению, потребительской кооперации, а также вопросы, связанные с имуществом, изъятым, арестованным, конфискованным или обращенным в доход государства иным способом.