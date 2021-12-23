В преддверии Нового года торговая сеть «Евроопт» начала традиционный благотворительный тур по детским домам по всей Беларуси. Программа насыщенная: необходимо успеть посетить воспитанников из 7 учреждений. Наш корреспондент Лидия Потар побывала на празднике добра в Мозырском детском доме.

Устроить детям маленький праздник в преддверии праздника большого… В Мозырском детском доме всегда рады гостям – особенно, когда это старые добрые друзья. Уже много лет «Евроопт» посещает детские дома во всех уголках страны, чтобы подарить их воспитанникам душевное тепло, яркие эмоции, искренние улыбки. И, конечно, чтобы устроить новогодний сюрприз!

Каждый ребенок получил сладкий подарок и мягкую игрушку из коллекции «Лесная семейка-2: Зов джунглей!». А еще ребятам подарили маркерную доску, где они сразу написали свои новогодние пожелания и поздравления. Исполнилась и большая мечта: для Мозырского детского дома была приобретена декоративная аквапанель в кабинет психологической разгрузки.

Егор Хрусталев, руководитель пресс-службы ООО «Евроторг»

Новый год – время волшебства, и каждый из нас в эти дни мечтает, конечно, о чудесах, о подарках. Больше всего дети, которые в силу разных обстоятельств оказались одни, без любви родных и близких. Конечно, о них заботятся, государство обеспечивает их всем необходимым, но вот то самое чудо, которое приносит Дед Мороз, к сожалению, может подарить только Дед Мороз. И если в эти дни «Евроопту» удаётся немножко воплотить в себе вот этого чудесного персонажа, мы будем делать это из года в год, каждый декабрь приезжать вновь и вновь. Потому что Новый год – это время волшебства

Яркие улыбки и теплые слова – главная благодарность взрослым за их заботу и внимание. Марафон добра продолжается. В ближайшие дни «Евроопт» навестит и другие детские дома, где так же с нетерпением ждут добрую новогоднюю сказку.