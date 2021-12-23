Новость, которую ждали любители активного зимнего отдыха! В субботу, 25 декабря, на горнолыжной базе в Мозыре дадут старт сезону. Кто готовит спуск и каток, и в каком режиме будет работать комплекс, смотрите в нашем репортаже.

Очередной зимний сезон в Мозыре стартует в субботу, 25 декабря. Эта новость – лучшая для всех любителей зимних активностей. Ведь если в городе снег приносит убытки, то здесь, на территории горнолыжной базы, погода – главный спонсор. Как только за окном появился устойчивый минус, на склоне заработала система искусственного оснеживания. На этой неделе коллектив спорткомплекса под открытым небом трудится круглосуточно. Все для того, чтобы лыжники и сноубордисты смогли быстрее расчехлить инвентарь. Параллельно готовится каток.

Считается, что для катания искусственный снег подходит больше, чем натуральный. Такое покрытие более устойчиво к капризам погоды. Мозырская снежная «мастерская» ежегодно производит несколько тысяч кубометров снега. До идеального состояния склон доводят с помощью ратрака: снег, который уплотнен с помощью этой техники, может дольше эксплуатироваться лыжниками.

Если гора для тюбингов пока закрыта, то другие активности – в распоряжении мозырян и гостей города с 12 дня субботы. Оборудование на горнолыжном комплексе можно взять в прокат. Даже при самых низких температурах цены – доступные. Кстати, в этом году закупили новые коньки. Это одно из любимых развлечений горожан. Рекорд прошлого сезона – каток посетили 1200 человек за один праздничный день! Работает горнолыжная база в Мозыре без выходных, с 12 дня в будни и с 10 утра в выходные. Кататься можно до 22 часов.