Они называют себя «рома». Во время Великой Отечественной их уничтожали просто по факту существования. О геноциде ромов – выставка в музее на Замковой.

В историческом центре Мозыря, в музее на Замковой горе открылась передвижная выставка «Кто ты, народ рома?». Около двух десятков баннеров рассказывают о том, как складывалась жизнь самого свободного народа во времена Великой Отечественной войны на территории Беларуси. Среди организаторов проекта – Федеральное Министерство иностранных дел Германии, Немецкий образовательный центр «За мир», Общественное объединение «Белорусская цыганская диаспора».

Синти, мануш, кале, джипси, цыгане… В разных странах их называют по-разному. Сами они называют себя «рома». Народ, рассеявшийся по всему миру, своей родиной всегда считает ту страну, где над их кибитками и кострами будет царить покой. Во время Великой Отечественной их уничтожали просто по факту существования. До сих пор число погибших достоверно не известно.

Выставка призвана заполнить пробел в истории Великой войны, а еще выполняет образовательную функцию, рассказывая о малоизвестных фактах из жизни ромского народа, тем самым помогает понять тех, кто живет рядом. Экспозиция будет доступна для посещения до 10 января. Вход свободный. Музей на Замковой ждет всех мозырян, которым небезразлична наша общая история.