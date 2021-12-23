«Елка желаний» от Красного Креста

С 6 декабря 2021 года по 15 января 2022 года Белорусский Красный Крест проводит благотворительную кампанию «Елка желаний». Цель кампании – собрать подарки и поздравить детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации: детей из многодетных, неполных семей, детей с инвалидностью.

Студент Мозырского педагогического и одновременно председатель волонтерского совета Мозырской организации Красного Креста Егор Мисник – волонтер со стажем, помогать другим ему нравится, а в этот раз в рамках республиканской акции «Елка желаний» дебютировал в роли Деда Мороза.

В этот день волонтеры Красного креста посещают Криничанский сельсовет. Местная администрация и совет депутатов поддержали акцию и своей инициативой, и подарками. Новогодних гостей ждет многодетная семья. Старшему парню Марку уже 17, младшей девочке Ульяне всего два. Поздравления, пожелания, игрушки и сладости. Несмотря на то, что «Елка желаний» – это акция, адресаты которой дети, в Криничанском сельсовете решили посетить и одиноко проживающих пенсионеров. Ольга Андреевна Ботяновская гостям была несказанно рада.

Республиканская акция «Елка желаний» традиционно проводится с 6 декабря по 15 января. Ее цель – поздравить, поднять настроение и поддержать многодетные семьи, а также детей, которые оказались в непростой ситуации. Принять участие в благотворительном мероприятии могут все желающие. Для этого нужно в Мозырскую районную организацию Красного Креста принести сладости, игрушки, канцелярию, любые подарки, которые впоследствии будут переданы тем ребятам, которые в этих подарках нуждаются.