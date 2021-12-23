Следственный комитет запускает специальную «горячую линию»

В Следственном комитете Беларуси начала работу международная специальная «горячая телефонная линия», предназначенная для приема сообщений о преступлениях против безопасности человечества. В подразделения СК продолжают поступать сообщения о преступлениях, совершаемых в отношении беженцев, в том числе, со стороны представителей силовых структур сопредельных государств. Если вам известно о преступлениях, совершаемых в связи с расовой и этнической принадлежностью, сообщите эту информацию по номеру телефона +375 17 389 50 52. Обратиться на специальную «горячую линию» может каждый, включая лиц, находящихся за пределами Республики Беларусь. Конфиденциальность и анонимность гарантирована.

Кроме того, вы можете сообщить данную информацию через официальный сайт Следственного комитета sk.gov.by.