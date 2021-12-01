В Мозырском районе задержаны дачные воры. Двум членам банды еще нет 18-ти лет

Группу дачных воров задержали оперативники Мозырского РОВД. Начиналось все с дуэта – 28-летний ранее судимый мужчина вместе с 16-летним товарищем взламывал и выносил имущество из дачных домиков в деревне Гурины и садовом товариществе «Витамин». Потом пригласили еще знакомого – 17-ти лет, и переместились «на дело» в Бибики. Добычей воров стали электроинструменты, велосипед, продукты питания, рыболовные снасти, музыкальный центр. Не побрезговали даже резиновыми сапогами. После задержания «главаря» банды отправили в ИВС. С подростков взяли подписку о невыезде. Следователи возбудили уголовные дела. Криминальное трио проверяется на причастность к аналогичным преступлениям.