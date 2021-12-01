Совмин утвердил график выходных в новогодние и рождественские праздники

Совет Министров утвердил график выходных в новогодние и рождественские праздники, а также перенос рабочих дней. В этом году почти все праздничные дни выпадают на выходные, поэтому дополнительных нерабочих дней будет немного. Так, в соответствии с постановлением Совмина, в соответствии с праздниками дополнительных выходных до конца года не будет. Католическое Рождество, которое официально считается выходным, выпадает на субботу. 1 января — это суббота, поэтому уже в понедельник, 3 января, в Беларуси начнется официальная рабочая неделя. Православное Рождество, 7 января, в 2022 году выпадает на пятницу, поэтому и выходных будет 3.